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14:21   16 Мая 2021
Весь мир

«В США меня назовут предателем». Экс-советник Рейгана попросила у Путина гражданство РФ

«В США меня назовут предателем». Экс-советник Рейгана попросила у Путина гражданство РФ

Экс-советник президента США Рональда Рейгана и бывший работник Госдепаратамента Сюзанна Масси в эфире телеканала «НТВ» попросила у президента Владимира Путина российское гражданство.

По словам Масси, положительное решение главы РФ будет для нее честью. Она напомнила, что много лет посвятила нормализации отношений между двумя державами, а теперь хочет жить в России, чтобы продолжать свое дело. Она подчеркнула, что готова к тому, что ее осудят на родине.

«Я знаю, что они (в США – прим. ред.) будут говорить: что я — traitor (предатель. — прим. ред.). Я человек, который против Америки», — сказала Масси

Также бывший советник президента США обозначила, что боится возвращаться на родину, утверждая, что ЦРУ «хотело уничтожить» ее задолго до поездки в Москву. 

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