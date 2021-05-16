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13:53   16 Мая 2021
Общество

Психиатр предупредил об опасности весеннего обострения для водителей

Психиатр предупредил об опасности весеннего обострения для водителей

Весенне-летний период — время, когда обостряются многие психические заболевания, из-за чего поведение автомобилистов может меняться, предупредила врач-психиатр Кристина Вирт.

Речь идет не только о серьезных болезнях, при которых управлять машиной запрещено, но и о депрессивных состояниях и психических недомоганиях средней и легкой этиологии, отметила специалист. При определенных обстоятельствах они тоже могут сильно повлиять на действия водителей.

"Если человек находится в состоянии тяжелой депрессии с суицидальными мыслями, то его мышление становится тоннельным, он не видит выхода, кроме суицида. И в таких состояниях водить машину очень опасно", — пояснила эксперт РБК.

Во время депрессии также снижается концентрация внимания, из-за этого человек может не вовремя среагировать или совершить неадекватный маневр на дороге, добавила психотерапевт.

При шизофрении в состоянии психоза автомобилист может быть дезориентирован во времени, месте и даже собственной личности, чем тоже может быть опасен, резюмировала врач.

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#психиатр #вождение #весеннее обострение

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