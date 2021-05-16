Представитель делегации Польши на Евровидении заразился COVID-19

Член польской делегации получил положительный тест на коронавирус. У мужчины выявили COVID-19 во время планового тестирования.

Член польской делегации получил положительный тест на коронавирус. У мужчины выявили COVID-19 во время планового тестирования.

Представитель польской делегации теперь должен находиться на самоизоляции. Остальные члены делегации должны сдать ПЦР-тесты и не контактировать с окружающими и друг с другом, сообщили на сайте вокального конкурса.

Зрителям нужно сдавать тест на коронавирус каждые 48 часов, чтобы попасть на арену Ahoy в Роттердаме. Тестирование проводят в соседнем здании, а результаты приходят на почту уже через 15 минут. По такой же процедуре на арену допускают организаторов конкурса и персонал.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. В конкурсе участвуют представители из 41 страны. Россию в этом году представляет певица Манижа с песней "Русская женщина".