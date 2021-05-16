Озвученные в Европарламенте принципы выстраивания отношений с Москвой похожи на "политическое словоблудие". Об этом заявил депутат Госдумы России Руслан Бальбек.

Озвученные в Европарламенте принципы выстраивания отношений с Москвой похожи на "политическое словоблудие". Об этом заявил депутат Госдумы России Руслан Бальбек.

Комитет по международным отношениям ЕП обнародовал проект доклада, в котором указаны антироссийские принципы по выстраиванию отношений с Москвой. Представители европейского объединения могут не признать новый состав Государственной думы после проведения парламентских выборов осенью текущего года в России. Депутат Бальбек решительно осудил антироссийскую политику Евросоюза.

"Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?" — заявил парламентарий.

Политик подчеркнул, что Москва будет зеркально реагировать на непризнание российских институтов власти со стороны ЕС, передает РИА Новости.