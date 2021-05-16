Заседание Совбеза ООН пройдет при участии представителей Израиля и Палестины

Представители Палестины и Израиля примут участие в открытом заседании Совета Безопасности ООН, сообщают СМИ.

Представители Палестины и Израиля примут участие в открытом заседании Совета Безопасности ООН, сообщают СМИ.

Совбез ООН впервые проведет встречу по палестино-израильскому урегулированию в открытом формате. Во время прошлых совещаний выработка единого решения, призывающего к деэскалации, стала невозможной из-за позиции США.

Источник ТАСС сообщил, что на заседании будут присутствовать представители Израиля, Палестины, а также Иордании, Египта и других региональных стран. В ходе мероприятия также выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ситуация в отношениях Израиля и Палестины обострилась 10 мая. Это связано с решением об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах.