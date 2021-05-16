«Мы только в середине пути». Как развивается конфликт Израиля и Палестины

Сектор Газа практически разрушен, но израильтяне и палестинцы не намерены останавливаться.

Палестино-израильский конфликт в секторе Газа продолжатся почти неделю. Стороны обменялись сотнями ракетных ударов. В результате бомбежек число погибших мирных жителей Газы достигло 181, почти каждый четвертый из них — ребенок, сообщил минздрав анклава.

«Общее число погибших при израильских авиаударах с начала эскалации конфликта составляет 181 человек, в том числе 52 ребенка и 21 женщина. Пострадали 1225 человек», — говорится в заявлении.

Израиль заявил о 10 погибших и полусотне тяжело раненных.

По сообщению армии Израиля, опубликованному сегодня утром в Twitter, вечером 15 мая палестинцы совершили порядка 120 пусков ракет, при этом 11 из них упали в самом секторе Газа, не долетев до границы. Большинство остальных удалость перехватить системе ПВО Израиля «Железный купол».

Часом ранее израильские военные сообщили об уничтожении дома командующего политического бюро движения ХАМАС.

«Недавно истребитель атаковал дом командира батальона Кфар-Джабалия террористической организации ХАМАС, из которого он управлял военной инфраструктурой для ведения боевых действий», – написали израильтяне.

Точечный удар ВВС Израиля по объекту ХАМАС. pic.twitter.com/NGqaLoafJz — распад и неуважение (@VictorKvert2008) May 15, 2021

Кроме того, израильские военные разбомбил в Газе 12-этажное здание, в котором жили и работали журналисты Associated Press и телеканала «Аль-Джазира». Атаку объяснили тем, что ХАМАС использовало здание в военных целях.

Отметим, примерно за час до авиаудара владельца здания предупредили о надвигающейся ракете, была проведена эвакуации персонала.

Ответ палестинцев не заставил себя долго ждать.

«Мы начинаем наносить мощные ракетные удары по Тель-Авиву и его окрестностям, а также запускать десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни "Аль-Джаля" и гибель мирных жителей», — заявил представитель ХАМАС Абу Обейды.

Израиль снова попал под обстрел из сектора Газа. По данным местных СМИ, в пригороде погиб один человек. Кадры из Рамат-Гана. pic.twitter.com/UEESTcX7ro — Телеканал 360° (@360tv) May 15, 2021

Останавливать военный конфликт израильская армия пока не намерена, передает слова ее официального представителя Хидай Зильбермана агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Мы очень мощно ответили на обстрелы. Нас впечатляет то, чего достигла наша армия. Но мы только в середине пути. Впереди нас ждет очень тяжелая ночь», — заявил Зильберман.

В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц пригрозил Палестине лишить государство экономической поддержки, если радикалы из сектора Газа продолжат выпускать ракеты.

Солидарность с Израилем в пятницу, 14 мая, выразил президент Чехии Милош Земан. Он приказал поднять их флаг над Пражским Градом и над зданием МИД Чехии.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом США Джо Байденом, отчитавшись об остановке в военной зоне. В данный момент Соединенные Штаты и Египет работают над проектом перемирия.

В то же время Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал обе стороны к незамедлительно прекратить обстрелы из-за которых погибло слишком много «ни в чем не повинных жителей», цитирует политика агентство RT.

«Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всём регионе», — говорится в его посте в Twitter.

Обеспокоенность эскалацией конфликта в секторе Газа в ходе заседания Совета безопасности РФ выразил также российский лидер Владимир Путин.

«Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», – отметил глава государства.

Обострение конфликта между израильтянами и палестинцами началось 7 мая в результате протестов последних в Восточном Иерусалиме у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Полиция Израиля разгоняла нарушителей с помощью резиновых пуль, светошумовых гранат и слезоточивого газа.

10 мая палестинское исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле и ряде других стран террористической организацией, выдвинуло властям Тель-Авива требование отозвать сотрудников органов правопорядка. И тем же вечером с территории сектора Газа выпустили первые 150 ракет.