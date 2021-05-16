Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани направляется с официальным двухдневным визитом на Украину, сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани направляется с официальным двухдневным визитом на Украину, сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

Он намерен провести двусторонние встречи с представителями украинской власти 16-17 мая. Соответствующее сообщение опубликовано на правовом портале информации.

"В рамках официального визита речь коснется грузино-украинского стратегического партнерства, разных направлений сотрудничества и перспектив дальнейшего углубления отношений", — говорится в тексте.

Помимо этого, глава грузинского МИД поучаствует во встрече министров иностранных дел трех стран с ЕС — Грузии, Молдавии и Украины.