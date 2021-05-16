Украина обиделась на Россию из-за списка недружественных стран

Россия не внесла Украину в список недружественных стран, что стало оскорблением для Киева, заявил политолог и журналист Роман Рейнекин.

Россия не внесла Украину в список недружественных стран, что стало оскорблением для Киева, заявил политолог и журналист Роман Рейнекин.

Киев прилагал максимальные усилия, проводя антироссийскую политику и продвигая русофобию, но так и не добился "почетного места" в черном списке России, иронизирует Рейнекин.

"Это плевок в украинскую душу. Украина хуже Чехии получается?", — отметил журналист.

Украина, которая потратила столько сил и времени на антироссийский курс, явно обижена тем, что Москва проигнорировала Незалежную, уверен эксперт. Теперь в Киеве будут разрабатывать новый антироссийский план, чтобы добиться внимания, заключил журналист.