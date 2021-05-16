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12:19   16 Мая 2021
Общество

Минздрав России посоветовал не медлить с вакцинацией от COVID-19

Минздрав России посоветовал не медлить с вакцинацией от COVID-19

Россиянам следует пройти вакцинацию от коронавируса, не дожидаясь третьей волны распространения инфекции, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения призвал граждан не задавать "столь банальных и неуместных вопросов" о третьей волне пандемии COVID-19. Вместо этого нужно сделать прививку для предотвращения распространения инфекции, заявил Мурашко в эфире "Россия-1".

Российские врачи за минувшие сутки выявили 8554 случая коронавируса, 15,8% пациентов являются бессимптомными переносчиками инфекции, 8573 гражданина смогли излечиться от COVID-19.

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#минздрав #коронавирус #Мурашко

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