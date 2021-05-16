Минздрав России посоветовал не медлить с вакцинацией от COVID-19

Россиянам следует пройти вакцинацию от коронавируса, не дожидаясь третьей волны распространения инфекции, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Россиянам следует пройти вакцинацию от коронавируса, не дожидаясь третьей волны распространения инфекции, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения призвал граждан не задавать "столь банальных и неуместных вопросов" о третьей волне пандемии COVID-19. Вместо этого нужно сделать прививку для предотвращения распространения инфекции, заявил Мурашко в эфире "Россия-1".

Российские врачи за минувшие сутки выявили 8554 случая коронавируса, 15,8% пациентов являются бессимптомными переносчиками инфекции, 8573 гражданина смогли излечиться от COVID-19.