«Не зря его Трамп выгнал». Пушков высмеял Болтона за призыв включить Украину в НАТО

Член Совфеда считает бывшего помощника президента США фантазером, а его предложение — «очевидной глупостью».

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале призвал не относиться к высказываниям бывшего помощника по нацбезопасности экс-президента США Дональда Трампа Джона Болтона серьезно. Российский политик раскритиковал американца за то, что тот предложил принять Украину и Белоруссию в НАТО.

По мнению Пушкова, такой сценарий развития событий находится за гранью фантастики и на это есть несколько причин. Первая из них заключается в страхе США из-за потенциального усиления конфронтации с Россией, что, по мнению эксперта, неизбежно при принятии в военный альянс Украины. К тому же против этого выступает ряд значимых европейских партнеров Соединенных Штатов.

«Второе. США не могут помешать стратегическому сближению России и Китая — у них нет для этого рычагов. Напротив, всей своей политикой Вашингтон подталкивает Москву и Пекин к дальнейшему сближению», — полагает сенатор.

Кроме того, Болтон со своими радикальными взглядами на геополитическую обстановку уже давно канул в небытие, а обстановка в США не располагает страну принимать жесткие и решительные меры, отметил член Совфеда. В качестве доказательства он напомнил о недавнем выводе американских войск из Афганистана, а также неспособности США установить свое влияние в Сирии.

«Болтон замахивается на далекую Белоруссию, а сам не смог справиться с Мадуро в Венесуэле — под самым носом у США», — иронизирует российский политик.

Пушков выразил солидарность с Дональдом Трампом, который в свое время выгнал Болтона с поста своего помощника. Тогда экс-президент США обвинил коллегу в примитивном мышлении из-за его вечного стремления развязать войну.