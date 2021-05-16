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12:07   16 Мая 2021
Общество

Злоумышленники шлют пользователям WhatsApp "письма счастья"

Злоумышленники шлют пользователям WhatsApp "письма счастья"

Мошенники воспользовались изменением политики конфиденциальности в WhatsApp, чтобы реализовать свои схемы. Они шлют пользователям "письма счастья".

Злоумышленники пытаются запугать пользователей, предупреждая их, что мессенджер якобы превратится в платный ресурс, если они не выполнят ряд действий. Чтобы этого не произошло, нужно переслать данную информацию десяти контактам. При чем стоимость одного сообщения составляет 0,01 евро. Эксперты предупреждают, что ничего подобного делать не нужно.

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#мессенджер #whatsapp #злоумышленники

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