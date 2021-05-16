В Израиле зафиксировано более 120 ракетных ударов со стороны сектора Газа

Палестинские бойцы из сектора Газа выпустили не менее 120 ракет за сутки по израильским городам. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

Палестинские бойцы из сектора Газа выпустили не менее 120 ракет за сутки по израильским городам. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

Согласно информации, 11 ракет упали в приморском анклаве, а десятки других были успешно перехвачены израильской системой ПВО.

В пресс-службе также подчеркнули, что за последние 24 часа беспилотники и истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по 90 объектам ХАМАС по всему сектору Газа.

Известно, что палестинские бойцы возобновили минометные и ракетные обстрелы приграничных районов Израиля после четырехчасового затишья.