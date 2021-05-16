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11:42   16 Мая 2021
Политика

Новая единая информационная платформа призвана облегчить доступ к госуслугам в России

Новая единая информационная платформа призвана облегчить доступ к госуслугам в России

Правительство России утвердило положение о единой информационной платформе управления данными. Новая структура заработает до конца 2021 года.

Пресс-служба Правительства РФ рассказала о работе платформы. Положение о проекте утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Платформа предусматривает объединение баз данных и реестров в единую информационную структуру. Такой шаг облегчит для граждан страны доступ к важным данным, улучшит качество госуслуг и упростит проверку актуальности и непротиворечивости предоставляемой информации.

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#правительство #услуги #информация #базы данных #реестры

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