Новая единая информационная платформа призвана облегчить доступ к госуслугам в России

Правительство России утвердило положение о единой информационной платформе управления данными. Новая структура заработает до конца 2021 года.

Правительство России утвердило положение о единой информационной платформе управления данными. Новая структура заработает до конца 2021 года.

Пресс-служба Правительства РФ рассказала о работе платформы. Положение о проекте утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Платформа предусматривает объединение баз данных и реестров в единую информационную структуру. Такой шаг облегчит для граждан страны доступ к важным данным, улучшит качество госуслуг и упростит проверку актуальности и непротиворечивости предоставляемой информации.