Депутаты ЕП предложили план по "сдерживанию" России

Представители Европейского парламента составили проект доклада, в котором изложен детальный план по "сдерживанию" России.

Представители Европейского парламента составили проект доклада, в котором изложен детальный план по "сдерживанию" России.

Речь идет о документе, составленном членами комитета ЕП по международным отношениям. В проекте изложены основные принципы выстраивания отношений с Москвой.

Авторы, в частности, предложили рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы РФ и отключения страны от системы международных платежей SWIFT. По мнению депутатов, Евросоюзу следует объединиться с США для разработки общих мер в части санкций.

Парламентарии также посоветовали вместе с НАТО продолжать оказывать давление на РФ. Это указано в отдельном пункте, посвященном "сдерживанию российской агрессии", передает RT.