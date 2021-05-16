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11:11   16 Мая 2021
Политика

Глава евродипломатии созвал экстренную конференцию из-за ситуации на Ближнем Востоке

Глава евродипломатии созвал экстренную конференцию из-за ситуации на Ближнем Востоке

Резкое обострение напряженности между Израилем и Палестиной вынудило главу евродипломатии Жозепа Борреля выступить инициатором экстренной видеоконференции Совета ЕС.

Онлайн-встреча запланирована на 18 мая. Участие в обсуждениях примут министры иностранных дел 27 стран. Мероприятие призвано разработать меры, которые наилучшим образом помогли разрешить конфликт на Ближнем Востоке и остановить рост числа жертв. В анонсе встречи Боррель отметил неприемлое количество погибших среди гражданского насеения.

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#евросоюз #палестино-израильский конфликт #боррель

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