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11:01   16 Мая 2021
Общество

Названы симптомы артрита, требующие немедленного обращения к врачу

Названы симптомы артрита, требующие немедленного обращения к врачу

Некоторые симптомы артрита могут привести к необратимым последствиям для здоровья, поэтому требуют немедленного обращения к врачу.

Болевые ощущения, отечность, скованность, ощущение тепла в суставе и покраснение считаются основными симптомами этого заболевания. При остеоартрите разрушается защитный хрящ внутри сустава, из-за чего человек испытывает сильный дискомфорт при любом движении.

Сохранение основных симптомов артрита в течение трех или более дней требует немедленного обращения к специалисту. Возникновение таких признаков несколько раз за месяц также считается очень тревожным сигналом. Лишний вес, зрелый возраст и травмы повышают риск возникновения артрита, сообщает "МедикФорум".

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