«Вор, значит вор». Сатановский жестко раскритиковал Чубайса за слова о ненависти к СССР

По мнению политолога, Анатолий Чубайс и сам недалеко ушел от ненавистных им советских политиков.

Российский ученый-востоковед Евгений Сатановский после критики спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолия Чубайса в адрес советской власти назвал политика «бескорыстной дусей», высмеяв его умение подстраиваться под политическую конъюнктуру.

«Честность - норма нашей современной жизни. Ни одного слова лжи! По Чубайсу. Бандит, значит бандит. Вор, значит вор. Проститутка, значит проститутка. Чего скрывать свои лучшие качества? Их демонстрировать надо! А то привыкли при советской власти строить из себя нормальных людей, понимаешь! Так, что ли, получается? Так, так. По самому Чубайсу это лучше всех видно», – написал Сатановский в телеграм-канале «Армагеддоныч».

Политический эксперт упрекнул Чубайса за то, что он разрушал отнюдь не столь ненавистный государственный строй, а страну в целом. И, по словам Сатановского, продолжает подрывать ее по сей день.

«Понятно, что не успокоится он [Чубайс], пока остаткам страны не обеспечит устойчивое развитие, которым сейчас у президента и занимается. В гробу, на погосте, куда он её устойчиво и ведёт», – категоричен политолог.

Сатановский высмеял Чубайса и за нынешнюю идеологию, которая по словам самого политика «не лишена содержания» и близка к позиции шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Кроме того, ученый-востоковед выразил уверенность, что самого спецпредставителя президента в России ненавидят намного больше, чем он советскую власть. По такому поводу эксперт перефразировал известную пословицу:

«Чубайс с возу, стране легче было бы», – написал Сатановский.

Также политолог убежден, что Чубайс мог бы дать много полезной информации правоохранителям о реалиях постсоветской России.