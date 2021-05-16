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10:23   16 Мая 2021
Политика

Экс-спецагент ФБР Роули заявила об упадке "американской империи"

Экс-спецагент ФБР Роули заявила об упадке "американской империи"

Бывший специальный агент ФБР Колин Роули считает, что Соединенные Штаты переживают упадок. Об этом она заявила во время беседы с журналистами.

Отставные американские генералы ранее составили письмо, в котором поставили под сомнение физическое состояние президента США Джо Байдена. По словам Роули, этот случай продемонстрировал политическое разделение оборонного истеблишмента. Она назвала документ очередным признаком падения "американской империи".

Экс-спецагент считает нелепым стремление фракций правого и левого толка сделать друг друга "козлами отпущения". По ее мнению, сложившаяся ситуация может показаться сторонним наблюдателям уморительной, пишет РИА Новости.

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