Экс-спецагент ФБР Роули заявила об упадке "американской империи"

Бывший специальный агент ФБР Колин Роули считает, что Соединенные Штаты переживают упадок. Об этом она заявила во время беседы с журналистами.

Бывший специальный агент ФБР Колин Роули считает, что Соединенные Штаты переживают упадок. Об этом она заявила во время беседы с журналистами.

Отставные американские генералы ранее составили письмо, в котором поставили под сомнение физическое состояние президента США Джо Байдена. По словам Роули, этот случай продемонстрировал политическое разделение оборонного истеблишмента. Она назвала документ очередным признаком падения "американской империи".

Экс-спецагент считает нелепым стремление фракций правого и левого толка сделать друг друга "козлами отпущения". По ее мнению, сложившаяся ситуация может показаться сторонним наблюдателям уморительной, пишет РИА Новости.