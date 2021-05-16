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10:17   16 Мая 2021
Армия

Израильская армия атаковала 90 военных объектов за сутки в Газе

Израильская армия атаковала 90 военных объектов за сутки в Газе

Бойцы израильской армии за минувшие сутки нанесли удары по 90 военным объектам палестинских радикалов в секторе Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

Известно, что огонь велся в ответ на пуски ракет в сторону Израиля. Всего из сектора Газа с начала обстрелов было выпущено более 2,9 тысячи ракет.

Ранее военное крыло движения ХАМАС отчиталось о нанесении удара по блокпосту израильских военных в кибуце Киссуфим.

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#обстрелы #израиль #сектор газа

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