Проректора "Военмеха" арестовали по делу о мошенничестве в Петербурге

Петроградский суд арестовал проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям университета "Военмех" Марата Гогуадзе по делу о мошенничестве с надбавками сотрудников.

Петроградский суд арестовал проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям университета "Военмех" Марата Гогуадзе по делу о мошенничестве с надбавками сотрудников.

По предварительным данным, с 2018 по 2020 гг. Гогуадзе работал в вузе на различных должностях и способствовал изданию приказов университета о надбавках и доплатах стимулирующего характера некоторым сотрудникам, сообщает ТАСС.

В них заносили ложные сведения об объеме выполненной указанными работниками трудовой нагрузки, которую они в действительности не выполняли. После этого сотрудники стали передавать Гогуадзе безосновательно получаемые премии. Таким образом, подозреваемый получил за два года не менее 3,6 млн рублей.

Пресс-служба судов сообщает, что Марата Гогуадзе обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере")".