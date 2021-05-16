Дипломат из США объяснил отсутствие Украины и Грузии в НАТО

Грузия и Украина еще не стали членами НАТО, потому что Альянс опасается реакции России. Об этом заявил экс-заместитель генсека организации, американский дипломат Александр Вершбоу.

Грузия и Украина еще не стали членами НАТО, потому что Альянс опасается реакции России. Об этом заявил экс-заместитель генсека организации, американский дипломат Александр Вершбоу.

По его словам, в НАТО постоянно повторяют обещания, которые дали в 2008 году. В Альянсе заявляют, что Украина и Грузия вступят в организацию. Однако никакого прогресса в этом вопросе нет. Вершбоу уверен, что это обусловлено опасениями со стороны НАТО. В Альянсе боятся реакции России на подобные изменения.

Дипломат добавил, что такая ситуация сложилась из-за неуверенности организации и отсутствия единства. Также он озвучил другую точку зрения, согласно которой НАТО допустили ошибку, когда пообещали членство Украине и Грузии.