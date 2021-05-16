Ненецкий автономный округ первым в России победил коронавирус

С начала мая в НАО не зарегистрировали ни одного нового случая заболевания.

Ненецкий автономный округ стал первым субъектом России, где смогли победить коронавирус. С начала мая в регионе не зафиксировали ни одного нового случая заболевания, сообщили «Политике Сегодня» в местном департаменте здравоохранения, труда и соцзащиты.

«В коронавирусном стационаре и на амбулаторном лечении нет пациентов с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс», — отметили в депздраве.

На сегодняшний день в НАО отменили режим двухнедельной самоизоляции для пребывающих из других российских регионов, однако масочный режим продолжает действовать.

Также в НАО проводят массовую вакцинацию населения. Из 44 тысяч жителей первую прививку поставили более 7 тысяч человек, вторую — более 5,3 тысячи. Прививают население двумя вакцинами: «Гам-КОВИД-вак» и «ЭпиВакКорона».

«В Ненецком АО открыто два стационарных пункта вакцинации и один дополнительный. Кроме того, в столице округа работают мобильные прививочные бригады, которые выезжают на вакцинацию по заявкам к маломобильным группам населения и в организации», — сообщили в департаменте.

Отметим, с начала пандемии в регионе зарегистрировали 1097 случаев заболевания коронавирусом, 1088 человек выздоровели, четверо скончались.