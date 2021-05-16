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9:36   16 Мая 2021
Происшествия

Жительница США убила родных детей по "приказу" голосов в голове

Жительница США убила родных детей по "приказу" голосов в голове

Женщина пожаловалась полицейским на голоса, которые заставили ее убить детей. В семье, где проживали погибшие, часто возникали бурные ссоры.

Преступление произошло в американском штате Аризона на севере Милл-авеню. Полицейские нашли в квартире погибших детей. Одному ребенку семь лет, второму — девять. По подозрению в убийстве была задержана их мать. На допросе женщина рассказала, что совершила вопиющее преступление из-за голосов в голове, которые "приказали" ей это сделать.

Сообщается, что стражи порядка не раз приезжали по вызову в дом, где произошла трагедия. В последний раз они были там накануне. Между мужем и женой возник бытовой конфликт. Полиция не могла даже предположить, что детям угрожает опасность, и поэтому спокойно покинула квартиру.

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#дети #сша #убийство

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