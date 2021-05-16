В России предложили ввести санкции против Киева из-за ареста Медведчука

Представитель президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько предложил ввести ограничения в отношении Киева, сообщают СМИ.

Представитель президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько предложил ввести ограничения в отношении Киева, сообщают СМИ.

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подвергся домашнему аресту исключительно по политическим причинам, считает Безпалько.

"Если сейчас есть необходимость в санкциях против Украины (а я считаю, что есть), то давайте их объявим под предлогом преследования Медведчука", — приводит слова российского политика издание "Украина.ру".

Суд ранее отправил руководителя политсовета ОПЗЖ под домашний арест в связи с делом о государственной измене. В партии придерживаются мнения, что ситуация вокруг Медведчука является травлей, организованной властью.