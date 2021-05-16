Определена неожиданная польза упражнений на растяжку

Растяжка полезна для здоровья, как и упражнения на выносливость. На это указывают недавние исследования, заявил тренер из Японии Кадзуо Хига.

Растяжка полезна для здоровья, как и упражнения на выносливость. На это указывают недавние исследования, заявил тренер из Японии Кадзуо Хига.

Правильно выполненная растяжка укрепляет мышцы и улучшает сердечную функцию. К тому же такой вид физической активности увеличивает диапазон движений суставов, объяснил специалист "Лаборатории тела" Кадзуо Хига. При занятии каким-либо видом спорта мышцы поглощают сахар. То же самое происходит и при растяжке, отметил японец.

Однако такая активность все же менее эффективна, чем аэробные и мышечные упражнения. Зато растяжка приносит такую же пользу, как и ходьба. Кадзуо Хига порекомендовал как мужчинам, так и женщинам по возможности включить этот вид физической активности в свой распорядок дня.

Для хорошего самочувствия важно не только заниматься спортом, но и отдыхать. Перед сном многие специалисты рекомендуют отложить смартфон в сторону и дать возможность своей нервной системе немного передохнуть. Желательно не пользоваться гаджетами за несколько часов до того, как настанет время ложиться спать.