Глава МИД Китая раскритиковал поспешный вывод войск США из Афганистана

Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского МИД.

Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского МИД.

Ван И в ходе переговоров раскритиковал поспешный вывод американских войск из Афганистана. По его мнению, решение США уже нанесло серьезный удар осуществлению мирного процесса в республике.

"Соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия", — сказал глава китайского ведомства.

Вашингтон ранее объявил о намерении вывести войска из Афганистана до 11 сентября.