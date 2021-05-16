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9:15   16 Мая 2021
Политика

Глава МИД Китая раскритиковал поспешный вывод войск США из Афганистана

Глава МИД Китая раскритиковал поспешный вывод войск США из Афганистана

Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского МИД.

Ван И в ходе переговоров раскритиковал поспешный вывод американских войск из Афганистана. По его мнению, решение США уже нанесло серьезный удар осуществлению мирного процесса в республике.

"Соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия", — сказал глава китайского ведомства.

Вашингтон ранее объявил о намерении вывести войска из Афганистана до 11 сентября.

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#сша #мид #китай

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