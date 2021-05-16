NI назвал главную американскую стратегическую ошибку против России и Китая

Журналист Джейкоб Хейлбрун в своей работе для издания The National Interest сообщил о главной стратегической ошибке США против России и Китая.

Журналист Джейкоб Хейлбрун в своей работе для издания The National Interest сообщил о главной стратегической ошибке США против России и Китая.

Как утверждает Хейлбрун, актуальная позиция Вашингтона в сторону России никого не удивила, потому что еще до инаугурации глава Белого дома Джо Байден сообщал, что Кремль якобы поддерживал Дональда Трампа во время президентских выборов.

Журналист думает, что Байден делает ситуацию только хуже, усугубляя напряженность в отношениях России и США, а его желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным не смягчило ситуацию.

Отмечается, что Байдену также не удалось изменить отношение США к Китаю. КНР превратилась во враждебную страну для Соединенных Штатов. Хейлбрун добавил, что Россия и Китай сближаются во всех сферах, а этот союз способен окончить доминацию Белого дома в мировой политике. Все это происходит, потому что Байден не может расставить правильные приоритеты.