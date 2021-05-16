Россиянам рассказали о способе разоблачения мошенников с помощью одной фразы

Злоумышленники могут позвонить любому человеку и представиться участковым, следователем или оперативником. В таких случаях необходимо владеть мерами противодействия.

Злоумышленники могут позвонить любому человеку и представиться участковым, следователем или оперативником. В таких случаях необходимо владеть мерами противодействия.

Понять, кто на самом деле звонит, позволит просьба полностью представиться. Также можно попросить номер кабинета, в котором сидит собеседник. Чаще всего после таких вопросов мошенники кладут трубку. Об этом рассказал бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik.

Просьба прислать официальную повестку тоже может стать отпугивающий фразой. Однако мошенники могут сказать, что не станут высылать повестку из-за срочности. В этом случае необходимо узнать точный адрес учреждения и прийти туда лично. Эксперт напомнил, что нельзя называть личные и банковские данные по телефону.