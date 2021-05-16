Финансист рассказал о способе заработать на падении рубля

Власти страны менее заинтересованы в укреплении национальной валюты. Слабые позиции рубля помогают заполнять бюджет страны.

Власти страны менее заинтересованы в укреплении национальной валюты. Слабые позиции рубля помогают заполнять бюджет страны.

Об этом рассказал эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов в интервью агентству "Прайм". Он отметил, что для россиян сейчас само время покупать доллар.

"Продвинутые в финансовом отношении граждане" могут сделать ставку против рубля через более сложные инструменты, такие как фьючерсы и опционы", — сказал он.

Финансист отметил, что лучше всего сейчас пройти обучение по биржевой торговле, чтобы не потерять денежных средств. Закономерность такова, что чем сложнее финансовый инструмент, тем выше риски лишиться денег, предупредил он.