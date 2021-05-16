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7:59   16 Мая 2021
Политика

Индия получила вторую партию "Спутника V"

Индия получила вторую партию "Спутника V"

Вторую партию российского препарата от коронавируса "Спутник V" доставили в город Хайдарабад. Этой информацией с журналистами поделился посол России в Индии Николая Кудашев.

Дипломат заявил, что Россия и Индия тесно сотрудничают в рамках медицинских исследований. Он отметил, что взаимодействие стран касается поддержки активного и неполитизированного диалога в области международных платформ, таких как ВОЗ, "Группа двадцати" и БРИКС.

"Вторая партия "Спутника V" сегодня доставлена в Хайдарабад", — сообщил российский посол о доставке российской вакцины в Индию.

Препараты, которые были доставлены Россией в апреле, уже активно применяются. Кудашев также добавил, что отношения Москвы и Нью-Дели — это отличный пример сотрудничества и эффективной модели партнерства между странами в борьбе с пандемией.

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