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7:37   16 Мая 2021
Общество

Минздрав США выделил на мигрантов $2 млрд из средств для борьбы с COVID-19

Минздрав США выделил на мигрантов $2 млрд из средств для борьбы с COVID-19

Американский минздрав совместно с социальными службами передал больше 2 млрд долларов в помощь малолетним нелегальным мигрантам, которые пересекли южную границу самостоятельно.

Об этом в субботу сообщила газета Politico. Сумму распределили из средств, которые предназначены для других проектов Минздрава США, в том числе связанных с борьбой с коронавирусом.

Около $850 млн забрали из суммы, которая выделялась на расширение тестирования на наличие инфекции. Еще столько же ранее было выделено на пополнение национального запаса медикаментов и врачебных принадлежностей.

За последнее время администрация президента США часто подвергается критике из-за роста числа людей, которые незаконно проникают на территорию США из соседней Мексики.

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#сша #мигранты #деньги

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