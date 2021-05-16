Бравший у Обамы интервью студент скончался в возрасте 23 лет

Деймон Уивер в 2009 году стал одним из самых знаменитых детей в США. В 11 лет он взял интервью у бывшего американского президента Барака Обамы.

Деймон Уивер в 2009 году стал одним из самых знаменитых детей в США. В 11 лет он взял интервью у бывшего американского президента Барака Обамы.

Подросток работал на школьном телевидении и давно хотел взять интервью у президента. Когда встреча состоялась, она продлилась десять минут и за это время Уивер поинтересовался у Обамы про его отношение к баскетболу, проблемам школьного образования и даже про школьные завтраки.

Такое интервью стало не последним для школьника. Позже он смог пообщаться с тогда еще вице-президентом США Джо Байденом, известной телеведущей Опрой Уинфри, баскетболистом Дуэйном Уэйдом.

После окончания школы, Уивер изучал коммуникацию в Университете штата Олбани в Джорджии. Сегодня стало известно, что он скончался. Об этом сообщает газета "Палм-Бич Пост". В сообщении указано, что 23-летний журналист умер своей смертью.