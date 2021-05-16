Пушков назвал "пустозвонством" слова Зеленского об Украине как центре Европы

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зелеского за слова о том, что Украина — это сердце Европы.

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зелеского за слова о том, что Украина — это сердце Европы.

Накануне Зеленский на своей странице в Twitter написал, что Украина — это центр и сердце Европы по географии, ценностям, духу и устремлениям. Пушков в своем Telegram-канале выразил недоумение данными словами.

"А с чего вдруг Украина стала "сердцем Европы"? Это же просто пустозвонство. Если Украина — центр континента, то Австрия или Германия тогда что — его периферия?" — заявил он.

Пушков также задался вопросом, прошла ли Украина исторический путь Европы — через создание национальных государств, через ренессанс, реформацию и другие европейские процессы. По его словам, это заметили только демагоги в Киеве.

"Поэтому об Украине как о сердце Европы — это Зеленский совсем перебрал", — заявил Пушков.

Парламентарий полагает, что президент Украины пытается ободрить своих избирателей такими речами. По его словам, Зеленский пытается вселять доверие и веру в завтрашний день.