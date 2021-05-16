Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:08   16 Мая 2021
Общество

Пушков назвал "пустозвонством" слова Зеленского об Украине как центре Европы

Пушков назвал "пустозвонством" слова Зеленского об Украине как центре Европы

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зелеского за слова о том, что Украина — это сердце Европы.

Накануне Зеленский на своей странице в Twitter написал, что Украина — это центр и сердце Европы по географии, ценностям, духу и устремлениям. Пушков в своем Telegram-канале выразил недоумение данными словами.

"А с чего вдруг Украина стала "сердцем Европы"? Это же просто пустозвонство. Если Украина — центр континента, то Австрия или Германия тогда что — его периферия?" — заявил он.

Пушков также задался вопросом, прошла ли Украина исторический путь Европы — через создание национальных государств, через ренессанс, реформацию и другие европейские процессы. По его словам, это заметили только демагоги в Киеве.

"Поэтому об Украине как о сердце Европы — это Зеленский совсем перебрал", — заявил Пушков.

Парламентарий полагает, что президент Украины пытается ободрить своих избирателей такими речами. По его словам, Зеленский пытается вселять доверие и веру в завтрашний день.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #пушков #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров