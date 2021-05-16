Политолог Коктыш назвал арест Медведчука "козырем" для Байдена

Арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на Украине может стать аргументом для США. Об этом заявил политолог Кирилл Коктыш.

Арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на Украине может стать аргументом для США. Об этом заявил политолог Кирилл Коктыш.

Суд в Киеве на днях отправил Медведчука под домашний арест. Его подозревают в госизмене, расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в "посягательстве на нарушение обычаев войны". Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов заявил, что Украина хочет "наиграть" максимум "козырей" для президента США Джо Байдена, передает "Вечерняя Москва". Это нужно для того, чтобы он смог их разменять на что-то в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Коктыш полагает, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится. По его словам, озвученная в Киеве идея о возможном обмене украинского политика на отбывающих наказание в России граждан Украины вряд ли будет реализована.