Россиянам напомнили о малоизвестных бесплатных услугах по полису ОМС

Полис ОМС подразумевает довольно широкий перечень бесплатных медицинских услуг, но немногие россияне точно знают, что именно они могут сделать, не платя из своего кармана.

Полис ОМС подразумевает довольно широкий перечень бесплатных медицинских услуг, но немногие россияне точно знают, что именно они могут сделать, не платя из своего кармана.

Довольно часто пациентам предлагают заплатить за процедуры, которые входят в ОМС. Конечно, это незаконно. Следует помнить, что гражданин не обязан платить за удаление зубов с анестезией и хирургические манипуляции с обезболиванием, определение гормонов щитовидной железы, лекарства при нахождении в стационаре, сообщает юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко в беседе с "Прайм".

Также гражданин может рассчитывать на бесплатные физиопроцедуры, процедуру ЭКО и массаж независимо от возраста пациента. Россияне с депрессией могут рассчитывать на помощь врачей. Если в какой-либо из услуг отказано, то следует пожаловаться заведующему отделением. Если и это не поможет, то необходимо написать жалобу на имя главного врача. При условии отсутствия результатов пациент должен обратиться в страховую, территориальный Департамент здравоохранения и прокуратуру.