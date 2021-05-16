Вильфанд рассказал, как очень жаркое начало недели сменится похолоданием

Жителей Центрального федерального округа в понедельник ждет жара до плюс 32 градусов, после чего начнется снижение температур до климатической нормы в это время года.

Жителей Центрального федерального округа в понедельник ждет жара до плюс 32 градусов, после чего начнется снижение температур до климатической нормы в это время года.

Начало недели будет очень жарким, температура воздуха будет выше климатической нормы на восемь градусов. Во Владимирской и Костромской областях будет еще теплее из-за перемещения воздушных масс. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

Синоптик отметил, что ночь на вторник ожидается по летнему теплой, а со среды уже наступит заметное похолодание до 19-23 градусов. Метеорологи прогнозируют до конца недели облачную погоду с короткими дождями.