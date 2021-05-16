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4:19   16 Мая 2021
Политика

Чешский посол ждет объяснений по работе посольства от Москвы

Чешский посол ждет объяснений по работе посольства от Москвы

Посол Чехии ожидает разъяснений России по внесению в список недружественных стран, в частности, как это решение скажется на работе посольства.

Посольство Чехии будет ждать российской реакции, так как Москва должна объяснить, что в практической деятельности посольства и генеральных консульств в будущем это должно изменить. Об этом дипломат Витезслав Пивонька заявил Чешскому радио.

Ранее российские власти составили список недружественных стран, в который были включены только США и Чехия. Отмечается, что посольства стран, которые были включены в список, не могут нанимать для работы граждан России и третьих государств. В Праге заявили, что это решение стало шагом к эскалации отношений.

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#рф #чехия #посол

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