Бывшая советница американского лидера Рональда Рейгана Сюзанна Масси честно призналась, что США назначили Россию врагом из-за отсутствия выбора.

Бывшая советница американского лидера Рональда Рейгана Сюзанна Масси честно призналась, что США назначили Россию врагом из-за отсутствия выбора.

Масси подчеркнула, что американский истеблишмент привык всегда искать внешнего врага, чтобы продавливать собственные интересы. Например, Венесуэла, где Вашингтон еще недавно хотел провести цветную революцию, стала неподходящим местом ввиду своей «слабины». Китай, наоборот, сильное и экономически развитое государство. Остается Россия – мощная страна, от которой США не зависит финансово.

"Америке всегда нужен враг. Венесуэла - враг слишком маленький и недостаточно важный. Китай - мы вкладываем туда столько денег, что мы можем сделать? Ничего. Остаётся только Россия", — объяснила Сюзанна.

Напомним, американские власти и администрация НАТО в последнее время не стесняются открыто называть Россию своим врагом. Они обвиняют Москву "во всех смертных грехах": от якобы вмешательства в свои выборные процессы до кибератак.