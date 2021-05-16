Около 50,6 тыс. человек остались без электричества в Нижегородской области

Около 50,6 тыс. человек остались без электричества из-за сильного ветра, дождя и грозы в Нижегородской области, сообщает Минэнерго РФ.

Около 50,6 тыс. человек остались без электричества из-за сильного ветра, дождя и грозы в Нижегородской области, сообщает Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что без электроснабжения в регионе остались 21,5 тыс. человек в 84 населенных пунктах. Но по данным на 21:00 субботы, 15 мая, без электричества остаются около 50 600 жителей области, уточнили в Минэнерго РФ.

"В Нижегородской области из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 20 метров в секунду происходят отключения в электросетях 110 кВ и сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" — "Нижновэнерго")", — говорится в сообщении министерства.

Помимо сбоев в электроэнергии ветер повалил деревья, на некоторых домах сорвало кровли. Аварийно-восстановительные работы в области веду 47 бригад из 114 специалистов, задействовано 54 единицы техники.