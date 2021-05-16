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2:16   16 Мая 2021
Политика

Пресс-секретарь посольства США тепло попрощалась с Россией

Пресс-секретарь посольства США тепло попрощалась с Россией

Высылаемая американский пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс попрощалась с Россией.

Ребекка Росс попала в список высылаемых из России дипломатов. Американка заявила, что для нее было честью работать в российской столице. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Это было честью для меня работать в Москве со столькими российскими и международными журналистами, которые стремятся достигнуть правды, а также предоставляют свое видение и информацию населению России и миру для того, чтобы мы могли делать выводы самостоятельно", — отметила пресс-секретарь.

Американский лидер Джо Байден 15 мая ввел очередные санкции в отношении России. Вашингтон высылает десять российских дипломатов из страны. Американская сторона утверждает, что среди них есть "представители российских разведывательных служб". В ответ Москва выслала из страны 10 сотрудников посольства США в РФ.

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#россия #сша #дипломаты

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