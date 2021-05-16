Премьер Саксонии потребовал удвоить поставки газа из России

"Северный поток — 2", находящийся в шаге от завершения, необходимо запустить как можно скорее, призвал премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

"Северный поток — 2", находящийся в шаге от завершения, необходимо запустить как можно скорее, призвал премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

На сегодня сорок процентов потребностей ЕС в газе обеспечивает Россия. Этот газ отличается "высокой надежностью", заявил и премьер-министр Саксонии. Он указал, что увеличить поставки поможет проект "Северный поток — 2".

"Мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод. И мы хотим, помимо этого, поговорить о том, как производство водорода может удовлетворить спрос на энергоресурсы здесь, в Европе", — сообщил Кречмер.

"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод, строящийся из России в Европу через Балтийское море. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. В конце марта его готовность оценили на 95%. Тогда оставалось уложить 121 километр по двум ниткам: 93 километра в датских водах и 28 в немецких.