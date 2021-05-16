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1:05   16 Мая 2021
Экономика

Банковские вклады россиян вырастут до 8% к концу 2021 года

Банковские вклады россиян вырастут до 8% к концу 2021 года

Объем вкладов россиян вырастет на 8% к концу 2021 года. Об этом сообщает Россельхозбанк ссылаясь на свои исследования.

Финансовое учреждение сообщает, что у граждан России увеличится спрос на сберегательные продукты. Основное увеличение вкладов прогнозируется на второе половину 2021 года.

Причиной этому могло стать повышение ключевой ставки и инфляция, которая стала замедляться. Также зафиксировать повышение процентов у депозитов. Они рассчитаны на длительный срок. Это привлекает большое внимание у россиян.

Также жителям страны станет легче проверять агентов и брокеров. Российский Центробанк изберет одинаковые требования к сообщению страховщиками информации о посредниках.

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