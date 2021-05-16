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0:31   16 Мая 2021
Общество

Сирены ПВО вновь заработали в Тель-Авиве после двухчасового прекращения огня

Сирены ПВО вновь заработали в Тель-Авиве после двухчасового прекращения огня

Сирены ПВО вновь активизировались в Тель-Авиве сразу после окончания двухчасового прекращения огня, который был объявлен движением ХАМАС.

Группировки из сектора Газа атаковали столицу Израиля ровно в полночь. Над городом слышны многочисленные разрывы снарядов. Движение ХАМАС объявляло прекращении огня на период с 22:00 до 00:00 субботы. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность руководству США за полную поддержку Израиля и его права на защиту от радикалов в секторе Газа. Он отметил, что никто не должен сомневаться в выборе Израиля защищаться.

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#обстрелы #пво #тель-авив

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