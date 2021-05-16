Госдума запланировала денонсацию Договора по открытому небу на 19 мая

Совет Госдумы решил рассмотреть законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) во время пленарного заседания нижней палаты 19 мая.

Совет Госдумы решил рассмотреть законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) во время пленарного заседания нижней палаты 19 мая.

Этой информацией с ТАСС поделился участник заседания. Он ответил на вопросы журналистов.

"Поставили на 19 мая", — сказал информатор издания.

В Госдуме ранее сообщили, что обсуждение законопроекта проекта комитетом пройдет 18 мая, а 19 мая станет датой его рассмотрения во время заседания палаты. Уточняется, что все процессы по денонсации ДОН должны быть выполнены до конца этого месяца.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что США последовательно уничтожают международную безопасность, когда прекращают соблюдать одно за другим обязательства, которые ранее взяли на себя. Он утверждает, что Россия раньше и сейчас выступает за сохранение договоренностей через доверие и взаимное уважение, но правительство не может рисковать национальной безопасностью.