Президент Болгарии высказался против разрушения памятника советским солдатам

Каждый памятник является свидетелем своего времени, поэтому не стоит их разрушать. Так президент Болгарии Румен Радев прокомментировал инициативу о переносе монумента.

Каждый памятник является свидетелем своего времени, поэтому не стоит их разрушать. Так президент Болгарии Румен Радев прокомментировал инициативу о переносе монумента.

Болгарские политики в день празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вновь предложили демонтировать памятник Советской армии в Софии, а его останки перенести в музей социалистического искусства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Софийский городской совет Болгарской социалистической партии также в пятницу принял декларацию против сноса и перемещения памятника Советской армии в столице страны. Еще в 1993 году памятник хотели снести, но протесты сторонников Болгарской социалистической партии вынудили оставить монумент на месте. Ни один мэр болгарской столицы не решался демонтировать памятник, но он иногда подвергается нападкам различных вандалов.