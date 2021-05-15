Американцы признали превосходство Путина перед Байденом

Зрители телеканала Fox News назвали главное отличие между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Зрители телеканала Fox News назвали главное отличие между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Американский лидер недавно пообещал, что поднимет во время беседы с Путиным вопрос о хакерской атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США — компанию Colonial Pipeline. По его мнению, навряд ли к этому причастен Кремль, но хакеры могут находиться в России. Это вызвало волну обсуждений в комментариях.

"Путин, может быть, и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета — слабого, нерешительного и хрупкого", — отметил один из пользователей.

Многие зрители сошлись на том, что Байдену не стоит провоцировать Путина разговорами о хакерских атаках. Один из комментаторов с иронией отметил, что Путин определенно уже "испугался" будущего разговора с "жестким" Байденом.