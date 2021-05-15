Движение ХАМАС сообщило о двухчасовом прекращении огня

Военное крыло движения ХАМАС сообщило о прекращении огня на два часа. Обстрелы прекратятся на период с 22:00 до 00:00 часов субботы.

Военное крыло движения ХАМАС сообщило о прекращении огня на два часа. Обстрелы прекратятся на период с 22:00 до 00:00 часов субботы.

Отмечается, что двухчасовое прекращение огня в субботу будет касаться только Тель-Авива. С 10 мая по Израилю с территории сектора газы было выпущено более 2,8 тыс. ракет. Армия Израиля ответными ударами поразила 672 военные цели в секторе, сообщал ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в ходе онлайн-брифинга.

Сенатор из США от штата Техас Тед Круз сообщал о своем намерении посетить Израиль для оценки нужды этой страны в области обеспечения национальной безопасности. Он отметил, что нацбезопасность Израиля тесно связано с национальной безопасностью США.