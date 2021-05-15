Евросоюз призвал власти России пересмотреть решение о недружественных странах

Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о принятии списка недружественных стран для избежания дальнейшего ухудшения отношений с Западом.

Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о принятии списка недружественных стран для избежания дальнейшего ухудшения отношений с Западом.

Ранее правительство России внесло США и Чехию в список недружественных иностранных государств. Отмечается, что эти страны совершают недружетсвеные действия в отношении РФ и российских граждан или юридических лиц.

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