Заморозку экспорта древесины в архангельской думе назвали спорной мерой

Архангельский депутат прокомментировал временное ограничение на поставки местных пиломатериалов зарубежным поставщикам.

Архангельский депутат прокомментировал временное ограничение на поставки местных пиломатериалов зарубежным поставщикам.

Председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов назвал спорной мерой изменения объемов экспорта древесины на фоне возникновения дефицита пиломатериалов в России.

По его словам, если поставщики примут решение развернуть ранее экспортируемые объемы на внутренний рынок, это еще не значит, что цена на продукцию будет держаться на европейском уровне.

"В противном случае им проще будет временно остановить производство", — цитирует ФАН архангельского депутата.

Парламентарий отметил, что еще в советские годы и постсоветский период крупнейшие лесопильные предприятия региона отправляли свои пиломатериалы европейским партнерам. Именно такую схему используют отраслевые логисты, на ней основаны все технологические процессы. В пример Дятлов привел "Лесозавод 25".

"Пиловочник на него поступает, в том числе из Вельска и Устьян, то есть едет 600 километров на север. Если продукция поедет на 1200 километров в обратную сторону, то она точно не снизит ценник на российском рынке. И есть сомнения, что пиломатериалы экспортной важности и качества в огромных объемах ждут на внутрироссийском рынке", — отметил политик.

Дятлов считает, что уже предстоящей осенью цена на лесопильную продукцию покажет снижение. Что касается внешнего рынка, то российский товар там заменят аналоги из соседних Белоруссии и Прибалтики.