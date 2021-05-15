Лидер Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин возглавил партию "Зеленых". Более 80 делегатов из 53 регионов РФ встретились на съезде в Москве.

Лидер Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин возглавил партию "Зеленых". Более 80 делегатов из 53 регионов РФ встретились на съезде в Москве.

Экологическая партия поменяла руководство и приняла новый устав 15 мая. "Зеленые" намерены работать с более открытой и демократичной моделью управления. Андрея Нагибина выбрали председателем партии.

Участники съезда проголосовали за четырех сопредседателей "Зеленых". Политсила решила начать подготовку к избирательной кампании 2021 года и выборам в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре, сообщила пресс-служба партии. Съезд "Зеленых" прошел в столичном Президент-Отеле.