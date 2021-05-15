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20:52   15 Мая 2021
Политика

Андрей Нагибин возглавил партию "Зеленых"

Андрей Нагибин возглавил партию "Зеленых"

Лидер Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин возглавил партию "Зеленых". Более 80 делегатов из 53 регионов РФ встретились на съезде в Москве.

Экологическая партия поменяла руководство и приняла новый устав 15 мая. "Зеленые" намерены работать с более открытой и демократичной моделью управления. Андрея Нагибина выбрали председателем партии.

Участники съезда проголосовали за четырех сопредседателей "Зеленых". Политсила решила начать подготовку к избирательной кампании 2021 года и выборам в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре, сообщила пресс-служба партии. Съезд "Зеленых" прошел в столичном Президент-Отеле.

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